Jenni Hermoso assina com o mexicano Tigres

A jogadora de futebol Jenni Hermoso, campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023 pela seleção espanhola, assinou com o clube Tigres Femenil do campeonato mexicano, anunciou na segunda-feira (1º) a própria jogadora.

"Nada me deixa mais animada do que anunciar que farei parte deste clube incrível. Toda minha vontade e entusiasmo em vestir a camisa do Tigres Femenil", disse a atacante na rede social X, antigo Twitter.

"É hora de receber com muito amor a nossa nova Amazona", afirmou o clube Tigres, campeão do último torneio da liga feminina mexicana, na mesma rede social.