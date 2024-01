Após série de maus resultados, Birmingham demite Rooney como treinador

O ex-astro do Manchester United Wayne Rooney foi demitido do cargo de treinador do Birmingham City após uma série de maus resultados, anunciou o clube da segunda divisão inglesa nesta terça-feira (2).

Rooney, de 38 anos, assumiu o Birmingham em outubro e, desde então, só conseguiu duas vitórias em 15 jogos, com a equipe apenas seis pontos acima da zona de rebaixamento, muito longe da briga pelo playoff de acesso à elite.

A derrota de segunda-feira por 3 a 0 para o Leeds (a nona desde a chegada de Rooney) foi a gota d'água para a demissão.