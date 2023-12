Real Madrid e Barcelona mantêm projeto de Superliga

Barcelona e Real Madrid vão seguir adiante com o projeto da Superliga depois de mostrarem a sua satisfação com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) proferida nesta quinta-feira (21), que consideram apoiar a possibilidade de prosseguir com o mesmo.

"O futebol europeu de clubes não é e nunca mais será um monopólio", afirmou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, num comunicado institucional, no qual garantiu também que "a partir de hoje os clubes serão os donos do seu destino".

"Os clubes veem plenamente reconhecido o seu direito de propor e promover competições europeias que modernizem o nosso esporte e atraiam torcedores de todo o mundo", acrescentou o presidente do Real Madrid.