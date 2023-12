PSG fecha 2023 com vitória sobre o Metz (3-1) e dois gols de Mbappé

No último jogo antes da pausa de fim de ano, Luis Enrique optou mais uma vez por mudar de tática, com três jogadores na zaga, deixando Achraf Hakimi e Lucas Hernandez no banco.

Na frente, o treinador optou por colocar Mbappé novamente como centroavante, ao lado de Randal Kolo Muani, que não se destacou, e Bradley Barcola, com quem trocou de lado durante o duelo.

A relação entre o craque e o técnico espanhol gerou debate nos últimos dias depois que Mbappé se mostrou muito sério nos últimos dois jogos, os empates com Borussia Dortmund (1-1) e Lille (1-1).

Mbappé comemorou nesta quarta-feira seu aniversário de 25 anos marcando dois gols (60' e 83'), num jogo em que Vitinha voltou abalançar as redes (49'). Matthieu Udol (72') descontou para o Metz.

Mbappé, que já marcou 18 gols - artilheiro do campeonato com 10 a mais que Ben Yedder - foi cumprimentar Luis Enrique após marcar o segundo, deixando claro que o Natal será vivido em clima de paz no PSG.