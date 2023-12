Liverpool e Arsenal fazem confronto direto pela liderança do Campeonato Inglês

Na ausência do atual campeão Manchester City, que está na final do Mundial de Clubes da Fifa na Arábia Saudita, todas as atenções da 18ª rodada do Campeonato Inglês estão voltadas para o jogo entre Liverpool e Arsenal, que no sábado (23) fazem um confronto direto pela liderança em Anfield.

Faltando duas rodadas para o término do primeiro turno, os 'Gunners' lideram a tabela com 39 pontos, apenas um à frente dos 'Reds' e do surpreendente Aston Villa. O City é o quarto colocado com 34 pontos.

No último fim de semana, o Liverpool deixou a ponta da tabela ao empatar em casa com o Manchester United em 0 a 0, no único jogo da temporada em que o time do técnico Jürgen Klopp não balançou as redes.