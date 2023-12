Europa e América do Sul voltam a duelar pelo título do Mundial de Clubes

- Parcial de 10-0 -

O Fluminense pode agora suceder o Corinthians, que em 2012 derrotou outro time inglês, o Chelsea, por 1 a 0, com um gol do peruano Paolo Guerrero.

Com essa vitória do Timão, as equipes da Conmebol haviam ficado com apenas um título a menos (5 a 4) no torneio que substituiu desde 2000, e após um hiato de 4 anos (até 2005) a Copa Intercontinental entre o vencedor da Libertadores e o campeão europeu, em que a vantagem foi de 22 títulos a 21 para os times da América do Sul.

Mas a parcial de dez títulos para os europeus e nenhum para os sul-americanos desde o triunfo do Corinthians abriu a distância a tal ponto que uma vitória na sexta-feira do Fluminense pouco mudará em termos de equilíbrio da balança, e levantou o debate sobre a esmagadora superioridade econômica dos clubes europeus, que contratam cada vez mais - e mais cedo - jogadores que se destacam no resto do mundo.