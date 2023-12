Cuadrado passa por cirurgia no tendão de Aquiles e deve ficar afastado até março

O clube não informou o tempo total de recuperação, mas segundo a imprensa italiana, Cadrado poderá voltar aos treinos em março.

O meia colombiano, que chegou nesta temporada à Inter vindo da Juventus, disputou nove jogos com os 'nerazzurri', sete pelo Campeonato Italiano, sempre começando como reserva.

Em sua conta no Instagram, Cuadrado explicou sua lesão: "Venho lutando com uma dor no tendão e fiz tudo o que um atleta pode fazer para se recuperar, inclusive entrei e joguem com uma dor que às vezes era insuportável e não me permitia dar 100%".

"Esgotei todas as opções de tratamento evitando uma cirurgia, mas os médicos me disseram que poderia ser pior se não tomasse esta decisão", acrescentou.

