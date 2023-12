Barcelona vence Almería e respira antes de paralisação do Espanhol

O próprio técnico Xavi Hernández considerou os protestos como "normais": "Não gosto, mas entendo as pessoas. Não pode nos faltar alma. O primeiro tempo foi inaceitável, o time não tem essa alma que tínhamos no ano passado. Nem agressividade, nem concentração. Ou corremos como animais ou não conseguimos nada. Ou damos a vida ou não ganhamos nada. Temos que acordar. Se o futebol não vem, temos que dar a alma".

Os 'blaugrana' abriram o placar aos 33 minutos com Raphinha, mas outro brasileiro, Léo Baptistão, empatou antes do intervalo (41').

O segundo tempo também começou com domínio do Barcelona. Sergi Roberto fez o segundo da equipe de cabeça, até Edgar González deixar tudo igual novamente (71').

Com a torcida impaciente, Sergi Roberto surgiu mais uma vez para marcar o gol da vitória e manter o Barça em terceiro na tabela com 38 pontos, quatro atrás do Real Madrid (2°), que visita o Alavés (14º) na quinta-feira, mesmo dia em que o líder Girona (44 pontos) encara o Betis (7º) fora de casa.

Depois de empatar em 3 a 3 com o Getafe (8º) na terça-feira, o Atlético de Madrid é o quarto colocado com 35 pontos e com um jogo atrasado, contra o Sevilla, que será disputado no próximo sábado.