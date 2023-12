Luis Enrique diz que relação com Mbappé é 'perfeita'

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse que sua relação com o atacante Kylian Mbappé é "perfeita", depois de o astro francês não ter comemorado ao marcar no jogo contra o Lille no último domingo e mostrar irritação contra o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões.

"Como sempre, uma relação perfeita", respondeu o treinador espanhol em entrevista coletiva nesta terça-feira (19), véspera do último jogo da equipe antes do Natal, contra o Metz, no Parque dos Príncipes.

"Sempre fomos muito próximos com Kylian. Ele faz piadas e está sempre sorrindo. Eu também gosto de brincar. Temos uma relação muito boa com os outros jogadores também", explicou.