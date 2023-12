City vence Urawa Reds (3-0) e vai enfrentar Fluminense na final do Mundial de Clubes

- Gol 'psicológico' -

Sem o lesionado Erling Haaland em campo, foi outro jogador norueguês, o zagueiro do Urawa Marius Hoibraten, quem colocou o City em vantagem com um gol contra pouco antes do intervalo (45'+1).

Antes disso, os atuais campeões europeus haviam dominado todos os aspectos do jogo, com grande desempenho de Rodri no meio-campo. Em diversas ocasiões, o espanhol tentou chutes de longa distância.

O intervalo e o primeiro gol, que teve um impacto psicológico sobre o adversário, beneficiaram o City, que não demorou a ampliar a vantagem no início do segundo tempo, quando o meia croata Mateo Kovacic completou com maestria ao ficar cara a cara com o veterano goleiro japonês Shusaku Nishikawa (52').