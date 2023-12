Atlético cede empate no fim contra Getafe (3-3) em noite de Griezmann

O Atlético de Madrid, com dez jogadores em campo desde a reta final do primeiro tempo, empatou (3-3) com o Getafe nesta terça-feira (19), num jogo do campeonato espanhol em que o atacante francês Antoine Griezmann se igualou a Luis Aragonés como o maior artilheiro da história do clube 'rojiblanco', com 173 gols.

Griezmann (44' e 69', de pênalti) e Álvaro Morata (63') marcaram para o Atlético. Pelo Getafe, Borja Mayoral também conseguiu uma dobradinha (53' e 90'+3, de pênalti) e Óscar Rodríguez marcou um (87').

Mayoral se tornou assim o vice-artilheiro de LaLiga com 12 gols, apenas um atrás do líder, o fenômeno do Real Madrid Jude Bellingham.