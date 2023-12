Aposta de Diniz nos veteranos leva Fluminense à final do Mundial de Clubes

Com sete dos 11 titulares na semifinal no Mundial de Clubes acima dos 33 anos, a aposta do técnico Fernando Diniz nos veteranos segue rendendo frutos para o Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores, que na próxima sexta-feira pode se tornar campeão do mundo.

Um pênalti sofrido pelo lateral Marcelo (35 anos), uma atuação sólida do goleiro Fábio (43 anos) e uma exibição de velocidade de Felipe Melo (40 anos) na zaga ajudaram o tricolor carioca a vencer por 2 a 0 o Al Ahly e conseguir uma vaga na final contra o Manchester City.

A presença no time titular - o mesmo entrou em campo contra o Boca Juniors na decisão da Libertadores (vitória por 2 a 1 na prorrogação) - do lateral-direito Samuel Xavier, de 33 anos, do meia Paulo Henrique Ganso (35) e dos atacantes Keno (34) e Germán Cano (35) comprovaram que Diniz não olha para a certidão de nascimento de seus jogadores e que o valor deles não se limita ao jogo ofensivo e corajoso.