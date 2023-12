2023: seleção brasileira de mal a pior

Se a seleção fosse uma economia, em 2023 teria entrado em recessão. Os pentacampeões mundiais encerram um de seus piores anos, com turbulências em torno do técnico e do presidente da CBF, Neymar afastado por lesão além de vários fatos marcantes e negativos.

O início do ano já dava motivos para pensar que a 'Amarelinha' teria um caminho complicado pela frente: após a saída de Tite (que comandou a equipe de 2016 a 2022), anunciada ainda antes do fracasso na Copa do Mundo do Catar-2022, foi preciso esperar até julho para a equipe ter um novo técnico.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) designou Fernando Diniz, que chamava a atenção de toda a América do Sul por seu futebol ofensivo e vistoso no Fluminense, que comandava havia um ano.