Lateral do Liverpool Andrew Robertson passa por cirurgia no ombro

O lateral-esquerdo Andrew Robertson, do Liverpool, passou por cirurgia no ombro depois de ter se machucado no dia 12 de outubro em jogo da seleção da Escócia, informou o técnico do clube inglês, Jürgen Klopp, nesta quarta-feira (25).

Robertson, de 29 anos, se lesionou ao se chocar com o goleiro da Espanha Unai Simón, durante a derrota escocesa por 2 a 0 em Sevilha, em jogo pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

"Ele foi operado e tudo correu bem, da melhor maneira possível", declarou Klopp à imprensa, sem dar uma previsão sobre o tempo de recuperação do jogador.