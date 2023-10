Everton pode ser punido com perda de 12 pontos no Campeonato Inglês

Segundo o jornal Daily Telegraph, os dirigentes da Premier League pediram a essa comissão que fosse imposta ao Everton a punição mais severa, o que seria a maior retirada pontos da história da competição.

Caso percam os 12 pontos, os 'Toffees', que vêm de derrota para o rival Liverpool por 2 a 0, ficariam com -5 pontos na tabela, seis abaixo do Sheffield United, atualmente o último colocado.

Em comunicado à imprensa, o clube "contesta veementemente a acusação e, juntamente com sua equipe independente de especialistas, está inteiramente confiante de que permanece em conformidade com todas as regras financeiras".

"O Everton está preparado para se defender perante a comissão. O clube tem, ao longo de vários anos, fornecido informações à Premier League de forma aberta e transparente e optou conscientemente por agir com a maior boa fé em todos os momentos", acrescenta a nota.

O Everton registrou prejuízos anuais por cinco temporadas consecutivas, no valor de 430 milhões de libras (R$ 2,6 bilhões) durante o período.

