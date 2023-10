Thiago Wild é eliminado em sua estreia no ATP da Basileia

O brasileiro Thiago Seyboth Wild, número 78 do mundo, perdeu nesta terça-feira (24) em sua estreia no ATP da Basileia para o holandês Tallon Griekspoor (N.25) com parciais de 7-6 (7/4), 2-6 e 6-3.

O argentino Diego Schwartzman, número 104 do ranking, também foi eliminado em seu primeiro jogo no torneio suíço: ele perdeu para o australiano Alex de Miñaur (N.13) por 6-4 e 6-4.

Griekspoor e Alex de Minaur se enfrentarão nas oitavas de final.