Rodrygo marca, Real Madrid vence Braga (2-1) e fica perto das oitavas da Champions

O Real Madrid ficou mais perto da classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões depois de vencer o Braga fora de casa por 2 a 1 nesta terça-feira, com Rodrygo encerrando seu jejum particular de gols.

Os gols do brasileiro (16') e do inglês Jude Bellingham (61') mantiveram o gigante madrilenho na liderança do grupo C, com três pontos a mais que o segundo colocado Napoli, que nesta terça-feira venceu por 1 a 0 o último colocado, o alemão Union Berlin.

Uma nova vitória no próximo jogo, no Santiago Bernabéu, contra a equipe portuguesa, que descontou com um gol de Álvaro Djalo (63'), garante a vaga dos 'merengues' nas oitavas da principal competição continental de clubes da Europa.