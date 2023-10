Maguire e Onana dão esperança ao Manchester United na Champions

Antes, o zagueiro Harry Maguire tinha colocado o United em vantagem, aproveitando de cabeça um cruzamento de Christian Eriksen (72').

Com estes três pontos, o Manchester United mostra que está vivo na Champions, após as duas derrotas nas duas primeiras rodadas, para Bayern de Munique (4 a 3) e Galatasaray (3 a 2).

A vitória sobre o Copenhagen deixa os 'Red Devils' um ponto atrás do segundo colocado, o Galatasaray, que será seu adversário em Istambul no dia 29 de novembro.

O líder da chave é o Bayern de Munique, que mais cedo venceu o time turco por 3 a 1 e se manteve com 100% de aproveitamento.

O jogo em Old Trafford também foi marcado por uma homenagem a Bobby Charlton, lenda do Manchester United que faleceu no último sábado, com o estádio respeitando um minuto de silêncio antes do pontapé inicial.

