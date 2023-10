Inter de Milão vence Salzburg (2-1) em casa e segue invicta na Champions

Mas Inzaghi, que também deixou jogadores como Nicolo Barella e Federico Dimarco no banco, tendo em vista um jogo contra a Roma no fim de semana, se deparou com um Salzburg ousado, que contou com um excelente Roko Simic, filho do ex-jogador da seleção croata Dario Simic, que teve uma passagem pela Inter (1999-2002).

No início do segundo tempo (57'), os austríacos empataram com um gol do israelense Oscar Gloukh, que já havia levado perigo à meta do goleiro Yann Sommer logo aos 4 minutos de jogo.

Mas o atual líder da Serie A voltou a ficar em vantagem sete minutos depois, num pênalti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu (64').

A entrada em campo de Thuram pouco depois e o seu entrosamento com o argentino Lautaro Martínez acabaram com as últimas esperanças austríacas, embora o gol do argentino tenha sido anulado por impedimento de Davide Frattesi.

"Não havia nenhum sinal de que eles pudessem empatar porque, fora os primeiros 15 minutos, não nos sentimos em perigo", disse Inzaghi aos repórteres após a partida.

"Mas continuamos no jogo, chegamos perto e depois avançamos. É obviamente um sinal muito positivo", acrescentou o técnico.