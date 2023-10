City e Barça buscam consolidar liderança na Champions; PSG precisa vencer para não se complicar

Além de Gabi (de 19 anos) e Balde (20), já consagrados tanto na equipe principal como na seleção da Espanha apesar da juventude, Lamine Yamal (16 anos) bate todos os recordes de precocidade e é uma das sensações da temporada.

Ele marcou o gol da vitória contra o Athletic Bilbao (1-0) no domingo. "Dou a confiança que me deram quando tinha 17-18 anos", disse Xavi para justificar as oportunidades aos jovens.

. St James'Park, uma fortaleza

Com seu projeto milionário, o Newcastle já mostrou que não quer fazer figuração nesta Liga dos Campeões e lidera o grupo da morte depois de ter vencido o PSG por 4 a 1 na última rodada.

Nesta quarta-feira o time do norte da Inglaterra recebe o Borussia Dortmund, último colocado do grupo com apenas um ponto.