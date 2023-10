Bayern vence Galatasaray e se aproxima das oitavas da Champions

"Estamos melhorando semana após semana. Foi uma tarde difícil, mas este tipo de vitória nos dá confiança", acrescentou o atacante inglês

O Gigante da Baviera, que soma 37 jogos seguidos sem perder na fase de grupos da Champions não desperdiçou as oportunidades que teve para derrotar o Galatasaray, que até agora estava invicto na temporada.

Com este resultado, o Bayern se mantém com 100% de aproveitamento na chave, enquanto o time de Istambul ocupa provisoriamente a segunda colocação com 4 pontos.

Ainda nesta terça, o Copenhagen (3º, 1 ponto) fecha a rodada visitando o Manchester United, que ainda busca seus primeiros pontos depois de duas derrotas consecutivas.

