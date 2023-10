Penúltimo no campeonato holandês, Ajax demite técnico Maurice Steijn

Seu assistente, Hedwiges Maduro, será seu sucessor por enquanto, disse o clube. O Ajax se prepara para uma visita complicada ao Brighton, na quinta-feira, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga Europa.

Maurice Steijn chegou ao Ajax no último verão europeu vindo do Sparta Rotterdam, com um contrato de três anos, até 30 de junho de 2026. Uma escolha que surpreendeu o país, com vários meios de comunicação noticiando que ele nunca havia comandado clubes de alto nível.

O treinador de 49 anos passou por ADO Den Haag, VVV-Venlo, NAC Breda e pelo Al-Wehda dos Emirados Árabes. Escolhido pelo Sparta Rotterdam em abril de 2022, conseguiu manter o clube na primeira divisão holandesa ao final da temporada 2021-2022, e no ano seguinte subiu para a sexta colocação antes de assinar pelo gigante de Amsterdã.

O Ajax, semifinalista da Liga dos Campeões em 2019, atravessa um período de forte turbulência desde a saída de Erik ten Hag para o Manchester United, em abril de 2022.

Nem Alfred Schreuder nem John Heitinga, seus dois primeiros sucessores, conseguiram classificar o Ajax para a competição europeia de maior prestígio.

Mas a crise também afeta a diretoria do clube: o Ajax demitiu seu diretor de futebol, Sven Mislintat, no mês passado, e anunciou pouco depois a saída do presidente do seu conselho fiscal, Pier Eringa.