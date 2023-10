México, Canadá e Brasil lutam por segundo lugar no quadro de medalhas do Pan

México, Canadá e Brasil já estão travando uma disputa acirrada pelo segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, sem chances de alcançar a primeira posição, reservada para os Estados Unidos há 32 anos.

Cada um com suas armas: atrás dos americanos, que no terceiro dia de competições somavam 31 medalhas de ouro, o México aparece na segunda colocação com 13 medalhas de ouro, seis delas no taekwondo.

Um degrau abaixo está o Canadá que conquistou 12 medalhas de ouro com ênfase na natação (4), sob a liderança de sua estrela Maggie Mac Nail que, nesta segunda-feira (23), conquistou seu terceiro ouro, em uma disciplina em que seus vizinhos, os Estados Unidos, reinam absolutos.