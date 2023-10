Flávia Saraiva conquista prata no individual geral da ginástica no Pan

Os juízes deram a DiCello 14,133 no salto, 13,633 nas barras assimétricas, 13,200 na trave e 13,733 no solo.

Com 53.999, Chiles ficou com o bronze.

A colombiana Luisa Blanco ficou em oitavo lugar na prova, com 50.099, e conseguiu assim a vaga em jogo nesta prova para os Jogos Olímpicos Paris-2024.

Chiles buscava o segundo ouro em Santiago-2023, depois do que conquistou na competição por equipes femininas, mas a medalha acabou ficando com DiCello.

Foi a terceira medalha de prata do Brasil na ginástica artística e o terceiro ouro dos Estados Unidos.

A colombiana Blanco conquistou a vaga olímpica ao ser a melhor colocada no individual geral tirando as ginastas de seleções anteriormente classificadas como os Estados Unidos ou que já haviam garantido vaga no evento do ano que vem.