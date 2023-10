Bayern e Real Madrid tentam manter campanha 100% na Champions; United precisa vencer

. Sem Icardi e Goreztka

O Bayern visita o campo do Galatasaray com o desfalque confirmado de Leon Goreztka, operado no domingo devido a uma fratura na mão sofrida no sábado contra o Mainz, juntando-se assim a Serge Gnabry (braço quebrado), Noussair Mazraoui no lotado departamento médico do gigante da Baviera, Raphael Guerreiro e Dayot Upamecano (problemas musculares).

Já a equipe turca não poderá contar com seu artilheiro argentino Mauro Icardi. Autor de uma dobradinha no clássico contra o Besiktas, no sábado, o ex-jogador da Inter de Milão sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo que pode deixá-lo afastado por várias semanas. Um duro golpe para o time turco, líder do campeonato e segundo colocado na Liga dos Campeões, dois pontos atrás do Bayern.

. Hojlund enfrenta time que o revelou

Na outra partida do grupo A, o Manchester United não tem margem de erro contra o Copenhague. Sem pontuar nas duas primeiras rodadas, o clube inglês precisa somar os três pontos pontos e aposta na boa fase do jovem artilheiro dinamarquês Rasmus Hojlund (20 anos), autor de três gols na Liga dos Campeões, que enfrentará o clube que o revelou e no qual estreou como profissional.