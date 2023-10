Roma vence Monza (1-0) e chega a sua terceira vitória consecutiva na Serie A

Na ausência do argentino Paulo Dybala, lesionado no joelho, a Roma não aproveitou a sua superioridade numérica até o lance de oportunismo de El Shaarawy, que, envolvido segundo rumores no escândalo das apostas em plataformas ilegais, terminou a partida em lágrimas.

"Senti muitas emoções quando marquei o gol da vitória depois de uma semana que foi muito forte para mim. Fiquei irritado ao ver o meu nome mencionado nesta matéria, já que sou um profissional", explicou o jogador italiano em entrevista à DAZN.

A Roma passa a ocupar a sexta colocação, com 14 pontos, sua melhor classificação na temporada.

Na 10ª rodada do próximo fim de semana, a Roma vai enfrentar a Inter de Milão, novo líder, mas seu técnico José Mourinho não ficará na beira do campo porque foi expulso nos descontos (90+9') após uma discussão com a comissão técnica do Monza.

"Não jogamos bem, principalmente no primeiro tempo, com jogadores que chegaram cansados da pausa internacional, das longas viagens à América do Sul e à África", disse o treinador português.

"Eu apenas fiz gestos, colocando o dedo na frente da boca. Se o árbitro decidir que isso vale a expulsão, que assim seja", explicou 'Mou'.