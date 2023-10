Monfils conquista em Estocolmo, aos 37 anos, o 12ª título ATP de sua carreira

O veterano tenista francês Gaël Monfils, que aos 37 anos e depois de superar diversas lesões graves tenta recuperar protagonismo no circuito da ATP, conquistou neste domingo (22) em Estocolmo, na Suécia, o 12º título da sua carreira, ao vencer o russo Pavel Kotov com um apertado placar de 4-6, 7-6 (8/6) e 6-3.

Esta vitória permitirá ao francês, que completará 38 anos em janeiro e é o atual número 140 do ranking da ATP, voltar ao Top 100 uma semana antes do Masters 1000 de Paris-Bercy.

Além disso, ele se torna o campeão mais velho do ATP 250 de Estocolmo e o vencedor com a classificação mais baixa desde que o croata Borna Coric venceu o Masters 1000 de Cincinnati em 2022, sendo o número 152 do mundo.