Monaco vence Metz (2-1) e segue líder da Ligue 1

Com dois gols do meia russo Alexander Golovin, o Monaco venceu o Metz por 2 a 1 e somou três pontos que lhe permitem permanecer na liderança da Ligue 1 francesa, apesar da pressão de Nice e PSG, segundo e terceiro colocados respectivamente.

Logo no início da partida, aos 4 minutos, Lamine Camara, de 19 anos, abriu o placar para o Metz com um formidável disparo de mais de 50 metros, mas os monegascos reagiram com dois belos chutes de Golovin (42' e 55').

Melhor ataque do campeonato francês (com 23 gols em 9 jogos), a equipe do Principado mantém assim o magnífico início de campeonato e segue na liderança com 20 pontos, contra 19 do Nice e 18 do PSG.