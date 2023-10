Verstappen conquista a 50ª vitória de sua carreira no GP dos EUA

O recém sagrado tricampeão mundial Max Verstappen conquistou neste domingo (22) a 50ª vitória de sua carreira ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1.

O piloto holandês da Red Bull que largou da terceira fila, conseguiu assumir o controle da corrida e cruzar a linha de chegada 2,225 segundos à frente do heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes). Lando Norris (McLaren) completou o pódio.

A vitória deste domingo foi a terceira consecutiva do tricampeão mundial no Circuito das Américas, no qual também triunfou no sábado na corrida sprint.