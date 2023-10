Girona goleia Almería (5-2) e alcança líder Real Madrid

O Girona se igualou ao Real Madrid em número de pontos na liderança de LaLiga ao vencer por 5 a 2 o último colocado Almería, neste domingo (22), pela nona rodada.

Com a vitória, o time catalão ficou na segunda posição, empatado com o Real Madrid (25 pontos), que tem melhor saldo de gols. Atrás deles estão Atlético de Madrid (22) e Barcelona (21), que fecha a jornada em seu estádio diante do Athletic Bilbao (6º).

No estádio Montilivi, o Almería surpreendeu com uma dobradinha de Leo Baptistão (minutos 2 e 24).