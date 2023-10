Aston Villa goleia West Ham (4-1) com dois gols de Douglas Luiz e é 5º na Premier

O Aston Villa, liderado pelo brasileiro Douglas Luiz, autor de dois gols, venceu neste domingo (22) o West Ham por 4 a 1 e ficou em quinto lugar, a um ponto do pódio, após nove rodadas de Premier League.

A equipe comandada pelo técnico espanhol Unai Emery, segundo melhor ataque do campeonato atrás do Newcastle (24 contra 23 gols), soma agora 19 pontos, um a menos que o Liverpool (3º) e Tottenham (4º), dois atrás do City (1º) e Arsenal (2º).

O Tottenham que fecha a nona rodada, na segunda-feira, recebendo o Fulham (13º) pode recuperar o primeiro lugar.