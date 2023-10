Real Madrid empata (1-1) em sua visita ao Sevilla; Atlético goleia com 3 de Griezmann

A equipe madrilenha mantém a primeira posição do campeonato com 25 pontos, mas dá ao Girona (2º, 22 pontos) e ao Bacelona (3º, 21 pontos) a oportunidade de diminuir essa diferença.

O Barça recebe o Athletic Bilbao (6º) no domingo e em caso de vitória disputaria 'El Clásico' da próxima semana com apenas um ponto atrás dos 'merengues'.

Para o Sevilla, que teve a estreia do técnico uruguaio Diego Alonso, o resultado é importante antes da difícil partida em casa contra o Arsenal pela Liga dos Campeões, na terça-feira.

Nos demais jogos do dia, a Real Sociedad (5ª) venceu o Mallorca (15º) por 1 a 0 graças a um gol de Brais Méndez (64'), que deixa os 'txuri-urdines' a um ponto do Atlético de Madrid, última equipe do G4.

O Real Betis (7º), por sua vez, abriu vantagem fora de casa contra o Getafe logo no primeiro minuto de jogo com um gol de Marc Roca, mas os locais reagiram com uma cabeçada de Borja Mayoral (17') minutos depois, e o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Quem está na segunda posição é o Atlético de Madrid, com 22 pontos e um jogo a menos que seu adversário direto.