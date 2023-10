PSG vence Strasbourg (3-0) e é líder provisório da Ligue 1

Quase impedido, ele deu origem ao segundo gol (31') ao cruzar rasteiro para Carlos Soler, que balançou a rede pela primeira vez na temporada.

Bradley Barcola entrou como titular no lugar de Ousmane Dembélé. Randal Kolo Muani, que também foi discreto nos jogos da seleção francesa, não fez o seu melhor jogo.

Os parisienses não perdem em casa para o Strasbourg há 32 jogos. Neste sábado, eles ganharam confiança e conseguiram poupar os zagueiros Hakimi e Skriniar, enquanto Warren Zaïre-Emery desfalcou o time devido a problemas no tornozelo.

Sólido na defesa e com domínio da posse de bola, o PSG não ofereceu muito mais no ataque, com exceção do gol de Fabián Ruiz (77'), também seu primeiro na temporada, após um passe do compatriota Soler.

Com esta vitória, o PSG é o líder provisório com 18 pontos, e colocou pressão sobre o Monaco (17 pontos), primeiro colocado antes do início desta 9ª rodada.

Na quarta-feira, o PSG terá de manter esse caminho vitorioso para dissipar as dúvidas que surgiram após a dura derrota sofrida na Liga dos Campeões diante do Newcastle (4-1).