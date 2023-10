Napoli vence em sua visita ao Verona (3-1) com dois gols de Kvaratskhelia

O Napoli, que antes da pausa internacional havia perdido para a Fiorentina, venceu o Hellas Verona fora de casa por 3 a 1 com dois gols do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, neste sábado (21), na abertura da nona rodada.

Com este resultado, o atual campeão italiano iguala Fiorentina (4ª) e Juventus (3ª) com 17 pontos. À frente, estão Inter de Milão (2ª) com 19 e Milan (1º) com 21. Essas quatro equipes ainda precisam disputar seus jogos da nona rodada.

Em Verona, o Napoli abriu o placar aos 27 minutos por meio de Matteo Politano, livre na segunda trave.