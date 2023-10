Liverpool vence Everton com dois de Salah (2-0) e alcança Tottenham e Arsenal na liderança

O Liverpool, que disputou mais da metade do jogo em superioridade numérica, sofreu para vencer o Everton (16º) por 2 a 0, neste sábado (21), no clássico que abriu a nona rodada da Premier League, agora liderada provisoriamente pelos 'Reds'.

Com melhor saldo de gols, o Liverpool soma 20 pontos, os mesmos do Tottenham (2º) e do Arsenal (3º), que jogam respectivamente na segunda-feira contra o Fulham (12º) e neste sábado contra o Chelsea (11º).

Uma dobradinha do egípcio Mohamed Salah (75', de pênalti, e 90+7') ajudou o Liverpool a dar o primeiro golpe na acirrada parte superior da tabela, com o Manchester City (4º), que sofreu duas derrotas consecutivas e está a dois pontos do trio que lidera.