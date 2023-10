Leverkusen vence Wolfsburg (2-1) e recupera liderança da Bundesliga

O Bayer Leverkusen recuperou neste sábado a liderança da Bundesliga alemã ao vencer por 2 a 1 em sua visita ao Wolfsburg, pela oitava rodada, e está à frente de Stuttgart e Bayern de Munique, que também venceram os respectivos jogos contra Union Berlin e Mainz.

Na sexta-feira, o Borussia Dortmund havia se tornado o líder provisório após a vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen, mas o invicto time de Xabi Alonso recuperou o primeiro lugar com 7 vitórias e um empate nos primeiros oito jogos.

O zagueiro holandês Jeremie Frimpong colocou o Leverkusen na frente aos 13 minutos e o gol foi confirmado pela tecnologia da linha do gol. Os donos da casa responderam com o gol de empate antes do intervalo, através do francês Maxence Lacroix (41').