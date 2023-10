Guilherme Costa conquista ouro nos 400m livre do Pan e Brasil já tem 3 medalhas na natação

O Brasil conquistou três medalhas na natação neste sábado (21) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

Nos 400m livres masculino, o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro iniciando a tão esperada disputa com os Estados Unidos pela vitória nas piscinas da capital chilena.

Guilherme Costa, o 'Cachorrão', bronze nos 400m livres no Mundial de 2022, em Budapeste, venceu com ampla vantagem, com o tempo de 3m46s79.