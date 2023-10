Verstappen domina treino livre do GP dos EUA de F1

Companheiro de Verstappen na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que precisa mostrar serviço depois de uma série de maus resultados, foi o quarto colocado, à frente do dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e do britânico George Russell (Mercedes).

O tailandês Alex Albon foi o sétimo com sua Williams, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), do alemão Nico Hülkenberg (Haas) e do francês Pierre Gasly (Alpine).

O australiano Daniel Ricciardo, que voltou ao cockpit da AlphaTauri após perder cinco corridas devido a uma fratura no punho, terminou em 14º.

A única sessão de treino livre do GP dos EUA, já que no sábado será disputada a corrida sprint, aconteceu em condições quase perfeitas, com temperatura de 32 graus e tempo aberto. A temperatura da pista era de 40 graus.

-- Classificação do treino livre do GP dos EUA desta sexta-feira: