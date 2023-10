Skate, escalada e breaking, modalidades urbanas que estreiam nos Jogos Pan-Americanos

O skate, que será disputado neste fim de semana em duas categorias, park e street, não dará classificação, mas distribuirá pontos no ranking olímpico.

"Acho que é um momento de afirmação de um esporte que chegou para ficar", disse à AFP pouco antes de embarcar para Santiago a brasileira Pâmela Rosa, bicampeã mundial na categoria street.

"Ter esta modalidade no Pan-Americano é uma vitória para todos os skatistas, principalmente pensando no crescimento do skate na América do Sul, onde há poucas pistas", acrescentou Pâmela.

- Esportes urbanos e populares -