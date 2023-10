Rebeca Andrade em contagem regressiva: começa a ginástica do Pan de Santiago

Os Estados Unidos também chegam com favoritismo no masculino: Stephen Nedoroscik, campeão mundial no cavalo com alças em 2021, e Colt Walker, três vezes campeão por equipes na NCAA com a Universidade de Stamford.

- Objetivo: quatro ouros -

Quando participar no domingo na prova feminina por equipes, Rebeca Andrade vai buscar a primeira das quatro medalhas de ouro que pode conquistar em Santiago.

A brasileira acabou optando por não competir no solo e, portanto, não estará na disputa do individual geral, anunciou na quinta-feira o treinador Francisco Porath Neto.