Dortmund vence Werder Bremen e assume liderança provisória do Alemão

O Borussia Dortmund assumiu a liderança provisória do Campeonato Alemão ao vencer o Werder Bremen em casa por 1 a 0, no jogo que abriu a 8ª rodada nesta sexta-feira (20).

Julian Brandt fez o único gol da partida no segundo tempo (67'), aproveitando belo passe de Emre Can.

A vitória deixa o Dortmund com 20 pontos no topo da tabela, à espera dos resultados do fim de semana de Bayer Leverkusen (2º, 19 pontos), Stuttgart (3º, 18 pontos) e Bayern de Munique (4º, 17 pontos).