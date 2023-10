COI rechaça acusações de Putin de 'discriminação étnica'

O Comitê Olímpico Internacional (COI) rechaçou nesta sexta-feira (20) as acusações de "discriminação étnica" lançadas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, que criticou as limitações à participação de atletas russos nos Jogos de Paris 2024.

"Rechaçamos com firmeza as acusações de que essas medidas constituem 'discriminação étnica'", declarou um porta-voz do COI em e-mail enviado à AFP.

A participação nos Jogos "não é, em nenhum caso, um direito humano", e "as condições estritas que o COI estabeleceu em suas recomendações às federações internacionais para a participação [sob bandeira] neutra dos atletas que têm um passaporte russo, ou bielorrusso, estão de acordo com a Carta Olímpica", explicou o comitê, acrescentando que essas recomendações foram estabelecidas como uma reação "à violação" desta mesma carta por parte de Moscou e Minsk.