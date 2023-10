Bayern não irá suspender Mazraoui por mensagens sobre conflito entre Israel e Hamas

Mazraoui "garantiu com credibilidade que rechaça o terrorismo e a guerra" e "nunca quis causar qualquer irritação com suas postagens", declarou Jan-Christian Dreesen, diretor geral do clube alemão.

"Eu condeno o terrorismo e as organizações terroristas", acrescentou Mazraoui, citado na nota.

O jogador foi reintegrado ao elenco do Bayern depois de servir à seleção marroquina, mas não está à disposição do técnico Thomas Tuchel devido a uma lesão.

"Estou muito feliz com o posicionamento do clube, eu apoio 100%, inclusive no plano pessoal", declarou Tuchel nesta sexta-feira.

"O vestiário está longe das diferenças religiosas e culturais, é sempre um lugar onde se pode trabalhar pacificamente por um objetivo comum", acrescentou o treinador.

Adversário do Bayern no sábado, o Mainz suspendeu por tempo indeterminado o atacante holandês Anwar El Ghazi, por declarações "inaceitáveis" nas redes sociais sobre o conflito.