Sergio Ramos reencontra Real Madrid no Campeonato Espanhol

O Real Madrid, que na terça-feira visita o Braga na Champions, busca contra o Sevilla três pontos para se manter na liderança do campeonato, antes do clássico com o Barcelona no dia 28 de outubro.

Por sua vez, o time catalão recebe no domingo o Athletic Bilbao confiante na vitória para não se distanciar da liderança.

O Barça, que está três pontos atrás do Real Madrid, chega para o confronto com o Athletic com o departamento médico lotado, sem poder contar com Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Pedri e Alejandro Balde, entre outros.

O jovem Lamine Yamal, também com problemas físicos tem chances de jogar no domingo para ajudar a equipe a buscar três pontos importantes, antes do duelo de quarta-feira contra o Shakhtar Donetsk, pela Champions.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: