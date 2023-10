Já tricampeão, Verstappen vai em busca de mais recordes no GP dos EUA F1

O piloto holandês Max Verstappen, que se sagrou tricampeão mundial de Fórmula 1 há 12 dias, no Catar, vai em busca de mais recordes no Grande Prêmio dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada, que acontece neste fim de semana.

Mas na primeira das quatro etapas no continente americano, antes do encerramento da temporada em Abu Dhabi, grande parte das atenções estará voltada para a preparação para 2024, com Ferrari e Mercedes lutando para se aproximarem da Red Bull, dominante nos últimos anos.

Verstappen, no entanto, será o protagonista no Circuito das Américas, em Austin (Texas), onde vai tentar alcançar a vitória de número 50 de sua carreira, depois de garantir o terceiro título mundial consecutivo ao vencer o GP do Catar.