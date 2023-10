Neymar sofre ruptura do ligamento cruzado e do menisco e passará por cirugia

O atacante Neymar, astro da seleção brasileira, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e terá que ser submetido a uma cirurgia, informou nesta quarta-feira (18) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem, nesta quarta-feira, que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo", anunciou a CBF em um comunicado.

O atacante se machucou durante a derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, na terça-feira em Montevidéu, em um jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.