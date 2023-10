Jenni Hermoso retorna à seleção espanhola contra Itália e Suíça

O retorno de Jenni Hermoso, após o escândalo do beijo forçado do qual foi vítima, é a grande novidade da Espanha para as partidas da Liga das Nações contra a Suíça e Itália, com o anúncio da lista de convocação da Federação espanhola nesta quarta-feira (18).

A jogadora do Pachuca, do México, retorna à sua seleção pela primeira vez desde a conquista da Copa do Mundo 2023 sobre a Inglaterra (1-0).

Hermoso não havia sido incluída na lista anterior da técnica Montse Tomé, que justificou a decisão de não chamá-la como "a melhor forma de protegê-la" em meio à polêmica.