'Dinizismo' com problemas na Seleção após derrota para o Uruguai

As opções contra o Uruguai foram os novatos Yan Couto e Carlos Augusto, que fez sua estreia pela seleção principal. Embora não tenham sido culpados pela derrota, mostraram evidente falta de entrosamento com os companheiros.

- Má forma -

Outro aspecto que chamou a atenção foi a má forma vivida por peças importantes na equipe. Como no meio-campo, com Casemiro apresentando baixo rendimento, e no ataque, com um Neymar bastante impreciso e longe de ser o jogador decisivo que já foi.

Em campo, o camisa '10' parecia mais interessado em discutir com o árbitro e com os rivais do que com a partida em si, antes de se lesionar no fim do primeiro tempo.