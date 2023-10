Com 2 de Messi, Argentina vence Peru e se mantém 100% nas Eliminatórias

Com dois gols do astro Lionel Messi, a Argentina derrotou o Peru por 2 a 0 nesta terça-feira (17), em Lima, e se manteve com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Messi marcou os gols da quarta vitória consecutiva da 'Albiceleste' no primeiro tempo (32' e 42'), em um jogo intenso no estádio Nacional da capital peruana.

Com seu camisa 10 em campo durante os 90 minutos, a Argentina conseguiu uma importante vitória contra um adversário frágil, vice-lanterna da competição.