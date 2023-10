Rebeca Andrade lidera Brasil com grande presença feminina no Pan de Santiago

A seu lado também estarão referências como a judoca Rafaela Silva, a dupla do vôlei de praia Duda e Ana Patrícia, as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze e a skatista Pâmela Rosa, cuja modalidade estreia no evento.

"As mulheres têm sido protagonistas dessas grandes conquistas que o Brasil tem tido, mas isso não significa que os homens não estejam evoluindo. O que a gente hoje visualiza, sem dúvida nenhuma, as mulheres vão pesar bastante nesse resultado que a gente espera", disse à AFP Ney Wilson, diretor de Esportes de Alto Rendimento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O Brasil terá também o desafio de conseguir o maior número de vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 (já tem mais de 120 atletas garantidos), em um evento que rende classificações diretas em 21 modalidades.

E também de se manter à altura das históricas participações em Lima e Tóquio, onde bateu o recorde de medalhas (21 no total), incluindo sete de ouro.

Entre os campeões brasileiros na capital japonesa estão Rebeca Andrade, Ana Marcela Cunha, Martine Grael e Kahena Kunze; enquanto Rayssa Leal, atualmente com 15 anos, e Bia Ferreira foram medalhistas de prata.

Depois do sucesso na Antuérpia (seis medalhas no total), o COB espera uma disputa aberta na ginástica feminina e masculina com o grande favorito, os Estados Unidos.